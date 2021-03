Sem revelar idade, Gloria Maria brinca sobre “o dia que será vacinada”

Fato desconhecido no mundo dos famosos, a idade da jornalista Gloria Maria é motivo de inúmeras suposições. Diante do calendário de vacinas contra o coronavírus, surgiram piadas e memes sobre a possível idade da apresentadora e ela aproveitou para comentar as brincadeiras neste sábado (6/3), no Instagram.

“O calendário de vacinação nos revelará um dos maiores mistérios da humanidade: a idade da Gloria Maria”, “Quero ver quem vai conseguir fotografar a Gloria Maria tomando a vacina!” e “Tô aqui de boa, só esperando a Gloria Maria se vacinar para finalmente eu descobrir a idade”, foram algumas das piadas compartilhadas por Gloria. Divertida, ela escreveu na legenda: “Só o humor salva!!! Kkkk E eu achei que só eu estava sonhando com a hora de me vacinar!!! Então vamos lá! Estou pensando num prêmio bacana para quem conseguir me fotografar vacinando! Vamos lá? Todo mundo atento e me acompanhando? Amo vocês!!!”.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários