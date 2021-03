Sem vagas em UTIs, Acre transfere cinco pacientes para o Amazonas 

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) e do Complexo Regulador Estadual, preparam cinco pacientes em estado grave ocasionado pela covid-19, para serem transferidos para o Hospital de Campanha em Manaus, no Amazonas, nesta sexta-feira (19).

Segundo informações repassadas ao ContilNet, a transferência dos pacientes aguarda apenas a logística de voo da Força Aérea Brasileira (FAB), que dará o suporte na remoção. As famílias, desta vez, autorizaram a transferência dos familiares.

As ambulâncias do Serviço Móvel de Urgência e Emergência (Samu) devem realizar o transporte dos acamados para o Aeroporto Internacional de Rio Branco, à partir das 15h e 50 minutos da tarde.

A assessoria do governo informou que dos cinco pacientes, três são mulheres e dois homens, com idades entre 30 e 50 anos. A previsão de saída do avião em direção à capital amazonense está prevista para o início da noite de hoje. No último fim de semana o Acre já havia anunciado que pretendia transferir 13 pacientes para o estado vizinho.

