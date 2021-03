Semsa convoca profissionais da Saúde aprovados em processo seletivo; confira lista

A Prefeitura de Rio Branco divulgou nesta sexta-feira (12), na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), a convocação de aprovados no processo seletivo com várias vagas para profissionais da Saúde.

Na atenção básica, os aprovados devem assumir as vagas para médico, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, farmacêutico, cirurgião dentista, técnico de laboratório, agente de vigilância, educador social e auxiliar de farmácia. Todos devem atuar na atenção básica.

Os candidatos precisam apresentar a documentação sugerida no edital a partir desta segunda-feira (15) até a próxima sexta-feira (26), na Divisão de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (Semsa), das 9h às 12h e 14h às 17h.

O candidato deverá agendar sua apresentação através contato (68) 3213-2515, para que não haja aglomeração.

A lotação funcional será a critério exclusivo da Semsa, para o combate à pandemia do novo coronavírus.

O contrato terá validade de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser prorrogado por igual período, enquanto durar a pandemia, ou no período máximo de 2 (dois) anos.

CONFIRA A LISTA DE CONVOCADOS

