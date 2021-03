Sena: filho do empresário Duduca pede oração para os pais internados com Covid-19

O empresário João Pereira Nunes, o Duduca, e sua esposa, Lúcia, estão internados com Covid-19. Ele é um dos maiores comerciantes de Sena Madureira.

Duduca foi transferido na tarde deste domingo (7) da Unimed para o Hospital Santa Juliana com 90% dos pulmões comprometidos pela doença.

Sua esposa continua na Unimed com 70% dos pulmões acometidos pelo vírus. Um familiar de Duduca disse que eles poderão ser transferidos para o Rio de Janeiro, onde conseguiram vaga em um hospital.

O filho do empresário, João Nunes Junior publicou uma nota em uma rede social onde diz que o estado dos pais é delicado, e que sua irmã Júlia, que é médica, está acompanhando os dois.

“Meus pais foram infectados pelo Covid. Estão internados. Aa situação deles é bastante delicada. Minha irmã Júlia ,médica, está acompanhando eles. Estamos fazendo o possível e impossível pela recuperação deles. Deus é fiel e irá restabelecer a saúde deles. Peço a vocês que orem por eles. Não estou conseguindo responder e atender a todos”, disse Junior.

Amigos de Deduca e Lúcia do Acre e de outros estados do país, estão em corrente de oração pela recuperação do casal.

