Senador Márcio Bittar garante ajuda emergencial aos municípios alagados no Acre

Já começaram a chegar aos municípios as verbas solicitadas pelo senador Márcio Bittar (MDB) ao governo federal para amenizar as dificuldades enfrentadas pela população por conta das enchentes dos rios.

Nesta segunda-feira (1), mais R$ 4,3 milhões foram destinados a Rio Branco, Tarauacá e Santa Rosa do Purus. O valor soma-se aos R$ 7 milhões que já haviam sido entregues na última sexta-feira (26) para Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Feijó, Mâncio Lima, além de um repasse de R$ 1,1 milhão ao governo do estado.

Os montantes foram anunciados na semana passada, durante a visita do presidente Jair Bolsonaro e mais cinco ministros ao Acre.

Estes valores não afetam os demais a serem provisionados no Orçamento Geral da União de 2021, do qual Bittar é relator. Ainda esta semana, o senador trabalha para aprovar a nova etapa do Auxílio Emergencial, uma bandeira que ele defende desde o ano passado, como forma de minimizar os impactos da pandemia na vida de milhares de brasileiros.

Confira abaixo o valor que cada cidade recebeu:

Cruzeiro do Sul – R$ 3.102.769,00

Sena Madureira – R$ 2.308.752,54

Feijó – R$ 744.510,00

Mâncio Lima – R$ 892.625,25

Rio Branco – R$ 2.673.145,38

Tarauacá – R$ 1.273.318,60

Santa Rosa do Purus – R$ 384.957,12

Governo do estado – R$ 1.119.522,99

