Senadora Mailza Gomes participa dos 44 anos de Plácido de Castro

A convite do prefeito Camilo da Silva (PSD), a senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) participou na manhã desta terça-feira, 30, da sessão solene dos 44 anos de Plácido de Castro. A cerimônia aconteceu na Câmara de Vereadores, foi restrita devido a pandemia e seguiu todos os protocolos sanitários, como o distanciamento social, uso de máscara e álcool em gel.

A parlamentar afirmou que não poderia deixar de estar presente nesta data tão importante para a cidade: “O momento não é de festa, com aquele calor humano que estamos acostumados, com comemorações tão tradicionais de Plácido. Mas mesmo assim, vim ao município e mais uma vez, trazer o meu apoio ao povo e amigos placidianos, que sempre me recebem bem e com muito carinho. O município tem uma história bonita de vitórias e já foi o maior produtor de borracha do Acre. Plácido se mistura com muito trabalho, força e bravura desse povo honrado. É uma alegria estar presente hoje aqui. Parabéns e continuem contando comigo sempre”, disse a parlamentar.

Ao final, a senadora foi homenageada com a Moção de Aplausos da Câmara Municipal pelos serviços prestados ao município.

Outras autoridades também estavam presentes na sessão: o vice-prefeito, professor Enilton Pena, vereadores José Nunes de Carvalho – presidente da Câmara Municipal-, Socorro Formiga, Rogério, Mazinho, Demir, Neia, Cleide e professor Marcelo.

Emendas da Mailza para Plácido de Castro

Em 2020, a senadora Mailza garantiu mais de R$ 1,1 milhão em emendas para o município, distribuídos assim: R$ 120 mil já foram pagos para humanização do hospital; R$ 827 mil para construção de uma UBS na Vila Campinas e R$ 250 mil para compra de um ônibus escolar.

