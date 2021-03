Sete das dez cidades que mais emitem CO2 estão na Amazônia Legal

Das dez cidades brasileiras que mais emitiram dióxido de carbono , gás que causa o efeito estufa, sete delas se encontram na Amazônia Legal . No total, 172 milhões de toneladas brutas do poluente foram emitidos na atmosfera . Os dados foram divulgados pelo Observatório do Clima.

De acordo com o estudo , o maior responsável pela poluição é o setor da agropecuária com 3.666 cidades que realizam as atividades de campo e poluem o meio ambiente.

O campeão da emissão de dióxido de carbono é São Félix do Xingu , no Pará. Altamira , também no estado paraense, aparece na segunda colocação. Completa o pódio da poluição a cidade de Porto Velho , em Rondônia.

São Paulo aparece em quarto lugar emitindo 17 milhões de toneladas brutas de CO2 lançadas na atmosfera . A cidade é a primeira fora do grupo Amazônia Legal , formado por Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e uma parte do estado do Maranhão.

Países como Peru e Bélgica emitem uma quantidade menor de gás carbônico do que as dez cidades brasileiras que mais poluem somadas .

