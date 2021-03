Sete pacientes estão na fila por UTI no AC; leitos obstétricos chegam 250% de ocupação

No Juruá, das 26 vagas na unidade intensiva, apenas 4 estão disponíveis

O Boletim de Assistência à Saúde informou nesta quinta-feira (18) que as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) seguem com 100% de ocupação no Baixo Acre.

A superlotação acontece desde o último sábado (13), ou seja, há 6 dias.

Nesta quinta, 7 pessoas estão aguardando vaga na UTI e outras 4 na enfermaria.

No Juruá, das 26 vagas na unidade intensiva, apenas 4 estão disponíveis.

Os leitos obstétricos nas duas regiões também ultrapassaram o limite máximo, chegando a 250%.

