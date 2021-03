Sicredi Biomas encerra Bate-papo Cooperativo com mais de 4 mil sugestões

Nesta segunda-feira (15) a Sicredi Biomas encerrou o Bate-papo Cooperativo que foi lançado na última quinta (11) a fim de apresentar aos associados os resultados obtidos no ano de 2020 e abrir espaço para que pudessem dar sugestões nas pautas apresentadas. Durante os cinco dias disponíveis para acessar a plataforma, 4.408 associados deram suas sugestões. As pautas que foram propostas são: prestação de contas do ano de 2020, prorrogação do mandato de Coordenadores de núcleo, tempo de mandato de presidente, destinação e distribuição de resultados.

Dentro de cada pauta, a diretoria apresentou propostas para serem discutidas pelos associados. Durante o ano de 2020 a Sicredi Biomas administrou mais de 1,3 bilhões de reais, emprestou mais de 1 bilhão de reais e apresentou mais de 198 milhões de reais em patrimônio líquido, tendo o resultado líquido de 48,7 milhões de reais. A primeira pauta apresentada, que foi a prestação de contas, a maioria dos associados (4.372) concordaram com os números apresentados.

Sobre a prorrogação de mandato de Coordenadores de Núcleo, o Conselho de Administração (CONSAD) propôs que fosse o mandato se estendesse até 2022. Os associados, em sua maioria, concordaram com a proposta, com um total de 4.053.

A diretoria também apresentou propostas para que os associados opinassem no tempo de mandato de presidente:

Manter o estatuto da forma como está, sem limite de tempo de mandato;

Que o presidente possa ter um mandato e mais uma reeleição, totalizando oito anos;

Que o presidente possa ter um mandato e mais duas reeleições, totalizando 12 anos.

A maioria dos associados concordaram com as propostas do Conselho e vão as três serão levadas para votação na assembleia.

Em relação a destinação dos resultados obtidos em 2020, o Conselho sugeriu que 50% do valor seja destinado ao Capital Social (R$7.038.810,43) e 50% para o Fundo de Reserva (R$7.038.810,43). A maioria dos associados (3.868) concordaram com a proposta do CONSAD. Outra proposta que também surgiu no Bate-papo Cooperativo é a de destinar 100% do valor disponível – mais de 14 milhões de reais – à Conta Corrente dos associados, sendo assim, ambas as propostas serão levadas para a Assembleia.

Sobre a distribuição de resultados o Conselho de Administração deu a seguinte sugestão:

25% para depósito à vista, 20 % para depósito à prazo, 15% para poupança Sicredi, 10% para cesta de relacionamento, 5% para boleto de cobrança, 10% em crédito comercial (consignado, financiamento, crédito pessoal, etc), 5% para consórcio, 10% para cartão de crédito e Maquininha Sicredi.

Nas sugestões dos associados, apareceu outra proposta que também será levada para votação na assembleia junto com a do Conselho: 20% para depósito à vista, 10% para depósito à prazo (Sicredi Invest), 20% Poupança Sicredi, 5% para cesta de relacionamento, 10% para boleto de cobrança, 15% em crédito comercial (consignado, financiamento, crédito pessoal, etc), 10% para consórcio, 10% para cartão de crédito e Maquininha Sicredi.

O associado Marciano Bezerra da Silva, de Acrelândia-AC, disse que diante da situação em que o país se encontra, o Bate-papo Cooperativo foi uma oportunidade oferecida pela Cooperativa para que o associado pudesse participar ativamente do futuro da Biomas. Ele reitera que “a assembleia é uma maneira do associado perceber que a Cooperativa está sempre inovando em busca de melhorias para uma sociedade mais justa”, finaliza.

“Ouvir o que os associados têm a sugerir é o grande diferencial da Sicredi Biomas”, garante Derly de Souza Ferreira, de Vila Bela da Santíssima Trindade. Ele também afirmou que vai participar da Assembleia e espera que outros associados também participem.

O presidente da Sicredi Biomas, Eduardo Ferreira, afirmou estar muito satisfeito com a participação dos associados nesta etapa importante para a Cooperativa, mesmo diante do cenário atual. “O Bate-papo Cooperativo de forma híbrida foi pensado para que o associado não deixasse de participar ativamente das decisões da Cooperativa”. De acordo com Eduardo, “a participação dos associados superou as expectativas da Biomas, mostrando a importância deles fazerem parte de uma gestão mais participativa”. O presidente ainda convida os associados para que participem da Assembleia 2021 que acontece no próximo mês.

A Assembleia, está prevista para ser realizada nos dias 13 a 19 de abril. Nesta etapa os associados vão votar nas propostas que entendem como melhor para o futuro da Sicredi Biomas.

Sobre a Cooperativa

A Sicredi Biomas está atuando há 32 anos contribuindo com a qualidade de vida das pessoas e das comunidades. Tem área de atuação em 15 municípios de Mato Grosso, todos os 22 do Acre e mais 22 municípios do sul do Amazonas. Teve resultado financeiro em 2020 de mais de 48,7 milhões de reais e administra um montante de mais 1,3 bilhões de reais.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,9 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 23 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

*Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

