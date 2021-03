Sindicalistas no AC realizam protesto pedindo lockdown nacional e vacinação em massa

Os manifestantes também pediram a urgência do pagamento do auxílio emergencial

Na manhã desta quarta-feira (24), em frente ao Palácio Rio Branco, um grupo de sindicalistas ligados à Central Única dos Trabalhadores (CUT) e a outros movimentos organizou um protesto pedindo lockdown nacional e vacinação em massa.

Cruzes de madeira simbolizando as inúmeras mortes causadas pela pandemia do coronavírus foram colocadas próximo à fonte do órgão governamental.

Os manifestantes também pediram a urgência do pagamento do auxílio emergencial por parte do Governo Federal.

“As medidas precisam ser tomadas de forma urgente para que a gente vença esse vírus. Além da vacinação em massa, precisamos de lockdown e auxílio emergencial”, disse Edimar Batistela, representante da CUT, em entrevista ao site Nootícias da Hora.

“Para que a economia volte a funcionar, precisamos ter as vidas preservadas”, continuou.

As imagens são do site Notícias da Hora.

