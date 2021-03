Sindicato das Autoescolas parabeniza Gladson por nomeação de nova diretora do Detran

O Sindicato das Auto e Moto Escola do Estado do Acre (Sincoauto) emitiu nota nesta sexta-feira (19) em que parabeniza o governador Gladson Cameli (Progressistas) pela nomeação da nova diretora do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Taynara Martins.

Ela, que era diretora de Operações do órgão, assume no lugar de Luiz Fernando Duarte, exonerado na quinta-feira (18). O ex-gestor era uma indicação do senador Sérgio Petecão (PSD), apontado como virtual adversário de Gladson em 2022.

Confira a nota na íntegra:

“O Sindicato das Auto e Moto Escola do Estado do Acre, em nome de todos os proprietários, parabeniza a acertada decisão do governador Gladson Cameli em nomear Taynara Martins como Diretora Presidente.

Taynara desde o início da sua gestão na Diretoria de Operações sempre procurou ouvir e dialogar com todos os Credenciados, foi sensível a nossas demandas propostas e sempre nos recebeu com muita educação e respeito.

Desejamos a nova Diretora Presidente e a toda sua equipe muito sucesso.

Esperamos que sua gestão continue priorizando um trânsito mais humano e seguro.

O SINCOAUTO se coloca à disposição para trabalhar em parceria, pois acreditamos que a boa formação do condutor é um dos viés para preservação de vidas no trânsito.”

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários