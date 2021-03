Sindicato das Autoescolas parabeniza Gladson por nomeação de novo diretor do Detran

O Sindicato das Auto e Moto Escola do Estado do Acre, em nome de todos os proprietários, parabeniza a acertada decisão do governador Gladson Cameli em nomear Fábio Eduardo Ferreira como diretor no Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Segundo o presidente do sindicato, José Luiz Souza Da Silva, Fábio já tem um vasto conhecimento no departamento, já tendo sido corregedor e diretor, e na época sempre procurou ouvir e dialogar com todos os credenciados. Foi sensível às demandas propostas pelas autoescolas e sempre recebeu os representantes com muita educação e respeito.

Desejamos ao novo Diretor e a toda sua equipe muito sucesso.

Esperamos que sua gestão continue priorizando um trânsito mais humano e seguro.

O SINCOAUTO se coloca à disposição para trabalhar em parceria, pois acreditamos que a boa formação do condutor é um dos viés para preservação de vidas no trânsito.

