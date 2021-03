Site do Tribunal de Justiça do Acre é hackeado; ataque está sendo investigado

A equipe de tecnologia do órgão já está lidando com a situação para identificar o responsável

Quem tentou entrar no site do Tribunal de Justiça do Acre na manhã desta sexta-feira (5) se deparou com um problema.

Um hacker de nome “Demonsad” invadiu o site institucional do órgão e bloqueou os acessos aos conteúdos do site.

O criminoso possui um perfil no Twitter de nome @global_crew, criado para realizar os ataques em sites institucionais.

A equipe de tecnologia do órgão já está lidando com a situação para identificar o responsável. Na página, o hacker ainda deixou uma mensagem: “Salve pros meus mano da Equipe”.

