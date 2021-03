SOS Acre: show beneficente é promovido no Clubhouse para ajudar famílias atingidas

Do Acre, também participam as cantoras Lina Graziela e Iana Sarkis

A nova rede social Clubhouse estará mais movimentada nesta quinta-feira (4) com a realização do show beneficente de artistas nacionais com intuito de promover a campanha SOS Acre, realizada pelo Ministério Público do Acre (MPAC), em parceria com o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), para ajudar as famílias atingidas pela enchente e as que sofrem também com a pandemia e o surto de dengue.

Outra situação delicada que o estado vive é a crise migratória. Cerca de 500 imigrantes estão na cidade de Assis Brasil, que faz fronteira com o Peru, devido o fechamento da fronteira. Alguns estão em abrigos, outros, na própria ponte que liga os dois países.

O show organizado pelo Brazilian In Clubhouse, vai reunir a partir das 20 (horário do Acre), 22h (horário de Brasília), artistas nacionais para em nome da música pedir solidariedade e ajuda para o estado, são eles: DE MARIA, DELÃO/ FICA COMIGO, FANTINE, ISRAEL NOVAES, JOÃO KLEIN, KELL SMITH, MATHEUSINHO, NINA, RODRIGO SEPULTURA, TICO SANTA CRUZ, ZOO.

Além dos músicos, a sala contará com a participação de moderadores que estão na organização do evento e alguns recados importantes de outros artistas.

Do Acre, também participam as cantoras Lina Graziela e Iana Sarkis, que foram idealizadoras da Live Solidária, que reuniu artistas acreanos em show na semana passada com o mesmo intuito.

A procuradora-geral de Justiça do MPAC, Kátia Rejane, e a presidente do TJAC, desembargadora Waldirene Cordeiro, participarão como convidadas para falarem mais sobre a campanha SOS Acre.

Como ajudar

Para fazer doações para a campanha SOS Acre, a conta é:

Ag.: 2359-0

Conta Corrente: 14.300-6

PIX: 63.598.899/0001-40 (número do CNPJ)

Esse dinheiro está sendo gerido pela Associação do MPAC para compra de cestas básicas, material de higiene pessoal, kit limpeza, kit bebê, fraldas geriátricas, kit Covid (álcool e máscara) e colchões. A distribuição dessas doações é realizada em uma união de esforços do MPAC e TJAC, com o apoio da Defesa Civil.

Outra frente de atuação é a doação desses produtos que possam ser enviados para o Acre, via aérea ou terrestre. O tribunal de Justiça coordena uma equipe com apoio do Exército Brasileiro, para recebimento, armazenamento e distribuição desses donativos.

O telefone de contato para doadores que estão em outros estados e queiram enviar tais produtos para o Acre é (68) 99603-5568.

Para acompanhar a prestação de contas da campanha, basta entrar no site www.mpac.mp.br/sosacre/.

