Submarino adere à campanha ‘SOS Acre’ e pede doações para ajudar o estado

Uma das maiores lojas do comércio eletrônico no Brasil, o Submarino aderiu à campanha “SOS Acre”, coordenada pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), cujo propósito é arrecadar doações para socorrer as famílias atingidas pelas enchentes e amenizar o sofrimento das vítimas das crises que têm assolado o estado ultimamente.

Com uma página no seu site voltada à ação solidária, a empresa lançou apelo aos seus clientes: a cada um real doado, o Submarino, em contrapartida, doa mais um real.

“Dessa forma podemos unir nossas forças e contribuir pra ajudar a população do Acre com alimentos, roupas, material de limpeza, itens de higiene pessoal, transporte de oxigênio e tudo mais que precisarem”, diz a empresa.

As doações podem ser feitas aplicativo da Ame Digital. Para isso, basta apontar a câmera de um smartphone ou tablet para o QR Code disponibilizado na página www.submarino.com.br/landingpage/sos-acre-como-doar, escolher um valor e pagar usando o saldo ou cartão de crédito.

