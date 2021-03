Supermercados em Rio Branco têm filas para entrar na véspera do “lockdown”

Vários supermercados da capital acreana registraram, nesta sexta-feira (12), filas para entrar. A data marca a véspera do início da medida mais restritiva para frear a contaminação pelo coronavírus.

A partir deste sábado (13), somente serviços essenciais, como farmácias, hospitais, transportes e abastecimento de veículos oficiais serão permitidos. A medida vale somente aos finais de semana.

Nas redes sociais circulam imagens de pessoas aglomeradas em frente aos estabelecimentos, o que contraria as recomendações sanitárias e também o objetivo do decreto, que proibiu o funcionamento de todas as atividades comerciais não essenciais, entre elas os mercados, para evitar a circulação de pessoas.

Deliverys de qualquer estabelecimento comercial podem funcionar normalmente aos sábados e domingos.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários