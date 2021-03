Suplente assume vaga deixada por vereador morto pela covid-19 no Acre

Sidenir morreu no último dia 2 de março, depois que foi internado no Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul

Eleito com 508 votos em Tarauacá, o vereador José Sidenir das Chagas, de 66 anos, que foi mais uma vítima fatal da Covid-19, foi substituído na Casa do Povo nesta segunda-feira (22) pelo suplente Carlos Alberto Reis de Souza.

Carlos é do mesmo grupo partidário que José Sidenir fazia parte, o Partido Comunista do Brasil (PCdoB).

A Câmara Municipal já solicitou a apresentação da documentação do novo parlamentar na edição do Diário Oficial do Acre desta segunda, para a posse.

Sidenir morreu no último dia 2 de março, depois que foi internado no Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, com complicações da doença. Ele também era dirigente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da cidade.

