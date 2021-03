Suposta vacinação irregular da esposa de Ullysses colocou todos os estagiários da Saúde em risco

BOA PARCERIA

A equipe de comunicação da dep. Federal Vanda Milani (Solidariedade) divulgou nas redes sociais uma foto da parlamentar recebendo a visita da prefeita Fernanda Hassem (PT), de Brasiléia, com a declaração da gestora afirmando que Vanda foi a parlamentar que mais destinou emendas para o município neste ano. Vitória da boa política! Ambas estão trabalhando sem colocar os interesses político-partidários à frente do interesse público.

EMENDA PARA COMPRA DE VACINAS

A deputada também anunciou na manhã de hoje, 2, que destinará R$ 1 milhão de suas emendas para que o Estado compre vacinas e distribua aos municípios. Mais uma bola dentro! Se todos os parlamentares federais também contribuíssem com parte da verba que dispõem, a população seria imunizada bem mais rapidamente.

POLÍTICA HABILIDOSA

Sendo uma possível candidata à Câmara Federal, Fernanda Hassem poderia ser alvo da rejeição dos atuais parlamentares, mas não é o que acontece. A prefeita tem conquistado o apoio para o município de vários membros da bancada acreana. Além de uma gestora reconhecida, Fernanda tem perfil agregador e uma habilidade política que lhe dá totais condições de alçar voos maiores.

NOVO LÍDER

Na manhã desta segunda-feira, 1, o dep. Estadual Pedro Longo (PV) foi anunciado como novo líder do Governo na Assembleia Legislativa. A notícia não pegou ninguém de surpresa, nos bastidores a ida do deputado para a função era dada como certa.

PERFIL APAZIGUADOR

Ex-integrante do primeiro escalão do Governo Tião Viana (PT), Longo não precisou de muito tempo na Casa para construir uma boa relação com os pares. Em meio ao turbilhão que vivemos, tudo que o governador Gladson Cameli precisa é de uma pessoa que acalme os ânimos na Aleac, facilitando a aprovação das matérias de interesse do Poder Executivo.

RESPOSTA TUCANA

Na coluna deste domingo, 28, escrevi a nota intitulada “TUDO EM CASA”, em que afirmei que diferentemente do PSDB nacional, que busca se reinventar, no Acre os tucanos eram governados sob o sistema da “familiocracia”. Em nota endereçada à redação da ContilNet, o presidente estadual, Manoel Pedro, afirmou que o partido, “tem se norteado com base naquilo que é construído coletivamente, sempre por meio do diálogo e da democracia”. Também comunicou que estará à frente do PSDB até março de 2022. Registro feito.

ESPORTE DE LUTO

O primeiro dia do mês de março foi o pior para o Acre desde o início da pandemia (foram 14 vítimas em 24 horas). Nesta segunda perdemos Sérgio Luiz, presidente da Federação Acreana de Futebol de Salão (FAFS). Tive a satisfação de trabalhar com ele na Fundação Garibaldi Brasil (FGB) e conhecer um pouco do seu amor pelo esporte. A militância pelo segmento esportivo perde um grande soldado.

GLADSON COM COVID-19

O governador Gladson Cameli também foi diagnosticado com Covid-19. O anúncio ocorreu cinco dias após a visita do presidente Jair Bolsonaro, que promoveu aglomeração, ficou sem máscara, abraçou o povo, desrespeitando todos os protocolos de segurança sanitária. Se foi coincidência, ninguém sabe, mas fica a pulga atrás da orelha de todo mundo. A coluna deseja a pronta recuperação do governador, que desde o início da pandemia vem buscando trabalhar para diminuir o caos provocado pela doença no estado.

AQUISIÇÃO DE VACINAS

Decisão acertada a da Prefeitura de Rio Branco de decidir em aderir ao consórcio, com mais de 100 cidades reunidas, para compra de vacinas. Apesar de nada concreto ainda, como datas e quantidade, a população passa a ter esperança.

BARÕES DA RACHADINHA

Anotem! Os filhos do presidente Bolsonaro serão os responsáveis por levá-lo à ruína. Nem a oposição faz um serviço tão bem feito contra o Jair. Seu filho Flávio Bolsonaro (Republicanos), senador, comprou uma mansão por R$ 5,97 milhões em um bairro nobre de Brasília. Na eleição de 2018, em que se elegeu senador, Flávio declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) patrimônio de R$ 1,74 milhão, e seu salário é de R$ 33.763. A operação é no mínimo muito suspeita, da mesma forma que o seu enriquecimento vendendo chocolate.

EM DEFESA DOS ESTAGIÁRIOS

A suposta vacinação irregular da esposa do cel. Ullysses Araújo colocou todos os estagiários da Saúde em risco. Agora, eles lutam para conseguir a vacinação. A vereadora Michelle Melo (PDT) entrou na briga pelos estudantes e apresentou, verbalmente, um requerimento para que os estagiários e internos da saúde, que estão na linha de frente do combate à Covid-19, sejam prontamente vacinados. Vale lembrar que está prevista no Plano Nacional, a imunização prioritária deste grupo.

TEM FUTURO

Se Eduardo Ribeiro, candidato derrotado a vice na chapa da ex-prefeita Socorro Neri, vier mesmo a ser candidato a deputado estadual como se fofoca nos bastidores, tem tudo para ser um dos mais votados. Jovem, com experiência administrativa, Eduardo caiu na simpatia de todos com quem teve contato na campanha de 2020. É uma boa aposta e pode agregar muita qualidade aos debates da Assembleia.

COBRANÇA DA BASE

A deputada Antônia Sales (MDB) não pode ser acusada de conivência com erros do governo. Apesar de ser da base do governo, ela cobra quando tem que cobrar. Na sessão desta terça, 2, ela mirou na Saúde do Estado.

BATATA QUENTE

Quando vejo a própria base do governo precisando utilizar a Aleac para cobrar o governo, me pergunto o que vem fazendo a articulação política de Gladson. Ou o governador acerta a mão nesse setor, ou seguirá com problemas na Assembleia. A batata quente vai sobrar para o novo líder, deputado Pedro Longo (PV).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários