Técnico do Plácido de Castro morre no dia do aniversário após parada cardíaca

O técnico estava internado na UTI do Into desde o dia 20 de março, em tratamento da covid-19

Radson Júnior, técnico do Plácido de Castro não resistiu a uma parada respiratória e morreu na noite do último sábado (27). O técnico estava internado na UTI do Into desde o dia 20 de março, em tratamento da covid-19. Radson completou 36 anos no mesmo dia em que morreu.

Apesar de ter sido contratado pelo time do interior do Acre, o técnico não chegou a comandar a equipe, já que o futebol acreano está parado devido à pandemia do novo coronavírus.

O clube divulgou uma nota de pesar, leia abaixo:

Nota de Pesar

É com extremo pesar e consternação que o Plácido de Castro Futebol Clube comunica e lamenta o falecimento do treinador Radson Júnior, ocorrido na noite deste sábado (27), na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into), em Rio Branco.

O treinador foi contratado para comandar o Tigre do Abunã no Campeonato Acreano desta temporada. Com o futebol paralisado no estado por causa das medidas restritivas do governo em virtude da pandemia do novo coronavírus, estava em Plácido de Castro aguardando a liberação das atividades para iniciar os trabalhos em campo no clube.

No dia 14 de março, foi diagnosticado com uma dengue e internado no hospital da cidade. Posteriormente, diagnosticaram que estava contaminado pela Covid-19. Foi transferido para Rio Branco, onde ficou desde o dia 20 de março no Into.

Teve o estado de saúde agravado, foi intubado e neste sábado, data em que completava 36 anos de idade, não resistiu a uma parada cardíaca.

O momento é de dor e luto para família, amigos e clube, este último que tinha em Radson Júnior o principal nome para um projeto em longo prazo dentro do futebol acreano.

Plácido de Castro Futebol Clube, Acre – 28/03/2021

