Tetracampeões fazem orações pela recuperação de Branco

Uma corrente de oração feita pelo grupo de WhatsApp dos jogadores tetracampeões em 94 foi realizada na última sexta-feira, às 18h, como mais uma forma de ajudar o ex-atleta Branco a se recuperar da ação do novo coronavírus. O ex-jogador, de 56 anos, foi internado na semana passada e, com o agravamento do seu estado de saúde, precisou ser intubado em um hospital da zona Sul do Rio de Janeiro.

Um dos tetracampeões que integram a corrente de orações, o ex-goleiro Gilmar Rinaldi vem acompanhando o caso de perto. “Estou em contato direto com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o doutor Jorge Pagura me atualiza diariamente. Daí, eu repasso tudo no nosso grupo de Whatsapp. Já fizemos uma corrente de oração entre nós, cada um dentro de sua religião e suas crenças”, afirmou o goleiro que foi companheiro de quarto do ex-defensor durante a Copa do Mundo de 94.

FOTO: Peter Robinson – PA Images via Getty Images

