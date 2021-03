Tiago Leifert desmascara Carla Diaz ao vivo e deixa sister sem graça

Tiago Leifert deixou Carla Diaz sem graça no BBB21 dessa sexta-feira (12/3). Durante a tradicional conversa ao vivo do apresentador com os participantes, a atriz, que voltou do Paredão Falso, pediu a palavra a Tiago — e foi desmascarada por ele.

“Queria muito agradecer essa oportunidade de ter ficado nesse Paredão Falso, agradecer quem confiou em mim, e o presente que me foi dado. Eu estava muito emotiva no outro lugar e não sei se eu agradeci”, declarou ela.

Foto: reprodução/ TV Globo

