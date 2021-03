Tiktoker segura o polvo mais venenoso do mundo sem saber

Tocar em objetos ou coisas desconhecidas pode ser algo bastante perigoso. No entanto, quando avistamos alguma coisa que desperte a nossa curiosidade, o primeiro instinto é elevar a mão e tocar.

Mas, esse simples toque pode ser fatal, e fora exatamente nessa situação, que um tiktoker acabou segurando o polvo mais venenoso do mundo. Um animal pequeno e com uma coloração tão chamativa, que a jovem acabou não resistindo e decidiu gravar um pequeno vídeo com ele.

Características do polvo mais perigoso do mundo

Tão pequeno, mas com um toque fatal. Medindo em média de 12 a 20 centímetros, esse animal possui o corpo coberto por dezenas de anéis azuis, que junto a cor amarelada do restante do seu corpo, atrai os olhos de quem o vê.

No entanto, um fato bastante curioso acerca desses anéis é que, eles só se tornam visíveis quando o animal se encontra em estado de estresse ou esteja se sentindo ameaçado.

O aparecimento desses 50 anéis espalhados pelo pequeno corpo do polvo é uma técnica utilizada por alguns animais para evitar de serem predados, sendo conhecida como apossematismo.

Tal técnica é utilizada como forma de aviso, onde os animais conseguem modificar alguma característica em sua aparência, os tornando mais temíveis, alertando para os predadores, sobre sua possível toxicidade.

Porém, nesse caso em específico, o polvo não está brincando! Este pequeno animal é considerado um dos mais perigosos do mundo, devido a presença de uma toxina denominada por tetrodotoxina (TTX), bastante prejudicial para quem se aproximar.

Ao ser liberada, essa neurotoxina pode ser fatal para o predador que estiver por perto no momento. Apesar de tudo isso, esses animais não são agressivos, desde que permaneçam em seu habitat.

Em uma postagem para o site Ocean Conservancy, a ecologista marinha Erin Spencer relatou que, “a mordida geralmente é indolor, então, você pode não saber que foi mordido até que seja tarde demais. Primeiro, o veneno bloqueia os sinais nervosos por todo o corpo, causando dormência muscular.

Outros sintomas incluem náusea, perda de visão ou cegueira, perda de sentidos e perda de habilidades motoras. Em última análise, causará paralisia muscular – incluindo os músculos necessários para respirar, levando à parada respiratória. Não há antídoto conhecido, mas as vítimas podem ser salvas se a respiração artificial for iniciada imediatamente”.

Um vídeo viral que poderia ter sido fatal

Apesar de trazer entretenimento enquanto estava se aventurando com seus amigos em Bali, na Indonésia, a mulher poderia facilmente ter sido morta, afinal, estamos falando de um animal cujo existe veneno percorrendo o seu pequeno corpo.

No entanto, por mais atrativo que seja visualizar algum integrante do reino animal com características exóticas, o mais recomendado é manter distância, uma vez que esse poder de atrair geralmente pertence à animais cuja picada pode ser fatal.

O vídeo que viralizou no TikTok conta com mais de 9,5 milhões de visualizações e os números não param de subir. Mesmo assim, o alerta de muitos cientistas que souberam da repercussão de tal material, é que todo cuidado é pouco. O polvo mais perigoso do mundo é tão venenoso, quanto também é muito fofo.

