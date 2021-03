TJAC e Cruz Vermelha iniciam entrega de doações aos municípios atingidos pela enchente

Responsável em coordenar a operação de recebimento, armazenamento, separação e distribuição de doações feitas pela Cruz Vermelha Brasileira, o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) iniciou a entrega de itens das 15 toneladas que foram trazidas a Rio Branco pela Força Aérea Brasileira.

Na manhã desta sexta-feira, 12, a presidente do TJAC, Waldirene Cordeiro, acompanhada do coordenador de Gestão de Riscos e Desastres da Cruz Vermelha Brasileira, Leonardo Alli, e do capitão do Exército, Torres de Melo, fez a entrega de equipamentos de proteção individual (EPI) e outros produtos à primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli, que serão destinados ao INTO.

A desembargadora reforçou a importância da união entre instituições neste momento. “Estamos honrados em poder ajudar a população do Acre, por meio do trabalho de nossos servidores e magistrados, que atuam nessa força tarefa. Sabemos que toda ação que for realizada no intuito de minimizar os impactos dos problemas que a população do Acre enfrenta, é importante e muito bem-vinda”, frisou.

A primeira-dama do estado, reforçou o quanto tem sido fundamental o apoio das instituições neste momento. “Agradeço de coração, em nome do povo acreano e do Governo. Diante desse desafio é a união que faz a diferença, pois sozinhos não conseguiríamos ter esse alcance nas ações”, disse Ana Paula Cameli.

Ação nos municípios

Além de Rio Branco, os municípios de Sena Madureira e Manoel Urbano também receberam doações. Os caminhões com a carga saíram no início da manhã rumo as duas cidades, com Kleber Maia, especialista de Saúde da Equipe de Resposta Nacional da Cruz Vermelha Brasileira.

Em Sena Madureira, representando a juíza de Direito, Adimaura Cruz, o diretor da Vara Cível da Comarca de Sena Madureira, Joaquim Meireles, junto ao promotor do Ministério Público do Estado do Acre, Luiz Rolim, fez o recebimento da carga e repassou ao município. O recebimento foi feito pelo vice-prefeito, Gilberto Lira. A delegada de Polícia Civil, Mariana Gonçalves, também esteve presente.

Em Manoel Urbano, a entrega foi recebida pelo técnico judiciário, Rubens Martins, representando a juíza de Direito, Ana Paula Saboya, junto a assistente operacional do MPAC, Glaciane Bezerra. A doação foi repassada para o secretário municipal de Administração, André Vicente Pereira.

Em todas as entregas um Termo de Doação foi assinado, para que o TJAC possa fazer a devida prestação de contas com a Cruz Vermelha. A divisão e entrega das doações estão sendo feitas a partir dados coletados, por meio da Associação dos Municípios do Acre (Amac) junto a Defesa Civil de cada lugar, e equipe do Governo do Estado.

A ação faz parte da campanha SOS Acre, realizada pelo Ministério Público do Acre, em parceria com o Tribunal de Justiça do Acre.

