Torcedor do Botafogo é morto em briga e tem corpo jogado no rio

Uma confusão com torcedores do Flamengo ocorreu durante a partida desta quarta, pelo Campeonato Carioca

Um torcedor do Botafogo, identificado como Geovanni Frontelmo, de 35 anos, morreu na noite desta quarta-feira (24), durante uma briga com torcedores do Flamengo, na Pavuna, na zona norte do Rio.

A confusão ocorreu durante a partida desta quarta, pelo Campeonato Carioca. Após ser morto, o corpo de Geovanni foi jogado no Rio Pavuna.

A Polícia Militar informou que o Batalhão de Irajá foi acionado para a região e localizou o corpo. A área foi isolada pela PM que acionou a perícia da Delegacia de Homicídios, onde o caso será investigado.

O corpo de Geovanni foi removido pelo Corpo de Bombeiros às 0h45 de hoje.

Vídeos que circulam na internet mostram uma confusão entre as torcidas. Nas imagens, é possível observar muita correria e barulhos de fogos na região. Gritos e explosões também são ouvidos.

