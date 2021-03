Torcedor doa 1 centavo para clube e pede saída do presidente com mensagem em PIX

Protesto feito por torcedor do Potiguar de Mossoró em descrição de transferência via PIX viraliza após derrota para o Assu, pela segunda rodada do Campeonato Potiguar

O Potiguar de Mossoró mal começou o campeonato estadual e já encara a primeira crise. Após duas derrotas nas duas primeiras rodadas da competição, o técnico português Luís Miguel entregou o cargo e deixou a equipe neste domingo. A torcida anda na bronca com a diretoria do Time Macho e o muro do alojamento dos atletas foi pichado. Durante o jogo contra o Assu, um torcedor encontrou outro modo mais “criativo” para protestar. Ele realizou a doação de R$ 0,01 ao clube e, no campo da descrição do PIX, pediu a saída do presidente Benjamim Machado.

A imagem do comprovante da transferência de apenas 1 centavo feita via PIX viralizou em grupos de WhatsApp.

Foto: reprodução

