Trabalhador é ferido a tiros durante assalto no bairro Santa Inês

O trabalhador Huberlan Acácio Barroso, 21 anos, foi ferido com quatro tiros enquanto ia para o trabalho, na manhã deste domingo (28). O crime aconteceu na rua Edmundo Pinto, no bairro Santa Inês, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Huberlan estava indo para uma padaria, onde trabalha, quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta, que se aproximaram e anunciaram o assalto. Após render e roubar o celular do trabalhador, os criminosos ainda atiraram quatro vezes contra a vítima, que foi atingida no peito, na cabeça e na coxa. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Segundo moradores que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Huberlan pedia água várias vezes, mas o pedido não foi atendido pelas pessoas que prestaram socorro ao homem. O Samu chegou rápido e os paramédicos prestaram os primeiros e encaminharam Huberlan em estado grave ao pronto-socorro de Rio Branco.

A Polícia Militar do 2° Batalhão foi acionada e esteve local, onde pegou as informações e realizou rondas ostensivas na região, mas ninguém não foi encontrado.

O caso será investigado por agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

