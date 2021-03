Trabalhadores da Zeladoria voltam a cruzar os braços reivindicando salários atrasados

Cerca de 150 trabalhadores de cerca de três empresas terceirizada que presta serviços para a Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade, em Rio Branco, paralisaram novamente as atividades na manhã desta segunda-feira, (15). Eles cobram do prefeito Tião Bocalom (Progressistas) o pagamento do salário do mês de janeiro e fevereiro.

Esta é a terceira paralisação dos trabalhadores em 60 dias. Nesta segunda, os trabalhadores fecharam a entrada da Semsur.

Um deles, segundo informações, teria sido preso por não pagar pensão. Outro foi despejado de casa devido o atraso do aluguel.

Por um lado, as empresas dizem que a prefeitura não fez os repasses, por outro, a gestão municipal afirma que o repasse foi feito dentro do prazo.

A reportagem tenta contado com o responsável pela Zeladoria da cidade, Joab Lira.

