Tráfego em trecho da BR-317 é liberado e volta a ser interrompido após chuva nesta segunda

O trecho no km 28 da BR-317, que se rompeu após as fortes chuvas do domingo (21), em Epitaciolândia, passa por obras desde as primeiras horas desta segunda-feira (22), onde equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT) atua para tentar recuperar o estrago.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, chegou a haver uma breve liberação do trânsito no local. Entretanto, devido ao retorno da chuva, foi novamente interrompido.

“Estão aguardando a chegada de pedras que vão ser usadas para firmar o terreno do desvio provisório”, explicou o porta-voz da PRF-AC, Inácio Gontijo.

