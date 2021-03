Tragédia em família: policial do AC morre de covid-19 um dia após perder a mãe para doença

Fábio foi transferido de Sena para Rondônia com complicações graves da doença e não resistiu

O policial civil Fábio dos Anjos Kuticoski, natural de Rondônia, foi mais uma vítima fatal da covid-19 nesta segunda-feira (15).

Ele atuava na Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira. Fábio foi transferido de Sena para Rondônia com complicações graves da doença, mas não resistiu.

Sua mãe faleceu no último domingo (14), também vítima da doença. O Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Acre (Sinpol/AC) lançou uma nota de pesar se solidarizando.

