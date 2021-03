Três pacientes nebulizados com hidroxicloroquina morrem; hospital apura

Três pacientes que passavam por um tratamento experimental (e sem eficácia comprovada) à base de hidroxicloroquina morreram nesta semana, no hospital Nossa Senhora Aparecida, em Camaquã (a 130 km de Porto Alegre), na região sul do Rio Grande do Sul. A instituição investiga as causas das mortes.

As vítimas tiveram pioras dos seus estados de saúde e faleceram entre segunda-feira (22) e hoje (24). Todos estavam sendo nebulizados com uma solução de hidroxicloroquina diluída em soro.

O hospital não confirma que os óbitos estejam diretamente relacionados ao tratamento com hidroxicloroquina.

Leia mais em UOL, clicando AQUI.

