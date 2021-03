Trio MSN: com saudade, Neymar posta foto ao lado de Messi e Suárez

Neymar se mostrou saudoso com os tempos de Barcelona neste sábado (13/3), enquanto respondia às perguntas de seus seguidores no Instagram.

“Manda que eu respondo com rima ou com uma música”, pediu o craque. Então, um fã mandou “trio MSN” — como ficou conhecido o trio formado por Messi, Suárez e Neymar no Barcelona — e o brasileiro respondeu com a música “Coração Deserto”, do grupo Sorriso Maroto, que diz: “É a saudade que bate machucando aqui no fundo do meu peito”.

