Tyler Posey, de ‘Teen Wolf’, atende pedido de seguidor e mostra pênis em rede social

O protagonista da série “Teen Wolf”, Tyler Posey, atendeu ao pedido de um fã no site OnlyFans. O site, que é uma plataforma paga de conteúdo adulto, tem diversos famosos, inclusive Anitta.

O seguidor de Tyler na rede social pedia que ele mostrasse o pênis em vídeo. O ator não demorou em realizar uma publicação em que mostrava a “ponta” do membro. Posey sempre dá detalhes de sua vida pessoal, e já comentou que ficou com homens.

“Eu não fiz sexo com um homem, mas fizemos oral, se que é que você me entende. Mas sexo nunca”, disse. Ele também revelou ter sido penetrado por uma cinta. “Para todo mundo que é novo aqui e está perguntando se eu já fiquei com homens, a resposta é sim. Já usei um vibrador? Sim. Eu fui f* com uma cinta peniana.”

