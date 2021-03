Última cartada: lockdown será decretado no AC se toque de recolher não resolver

Além do toque de recolher, Cameli também antecipou o pagamento do salário de março

Após adotar o toque de recolher como forma de ajuda no combate ao avanço do coronavírus no Acre, o governador Gladson Cameli declarou nesta quinta-feira (25) que o lockdown pode ser decretado, caso a medida restritiva nos horários noturnos não seja suficiente para evitar uma catástrofe no Estado.

“Eu respeito quem é a favor do lockdown. Na verdade, eu não concordo, mas se uma catástrofe acontecer, será inevitável”, disse o chefe do executivo.

Gladson explicou que o toque de recolher foi uma possibilidade encontrado pelo governo para amenizar o colapso no Sistema Único de Saúde (SUS).

A partir desta sexta-feira (26) está proibida a circulação de pessoas das 22 às 5 horas da manhã, todos os dias da semana, além das medidas restritivas já aplicadas durante os fins de semana. Apenas profissionais da Saúde e trabalhadores de delivery estão autorizados.

Além do toque de recolher, Cameli também antecipou o pagamento do salário de março e revogou o ponto facultativo do dia 1 de abril.

