Unidades de saúde sem usinas de oxigênio são abastecidas regularmente, diz governo

Para atender a demanda das unidades públicas hospitalares que não possuem usinas de oxigênio, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) lhes envia regularmente cilindros de oxigênio conforme a avaliação da demanda repassada pela gerência.

Exemplo desse cuidado com relação ao abastecimento é o Hospital Dr. Sansão Gomes, em Tarauacá, que nos últimos dias teve elevação em seu número de internações de pacientes acometidos pela Covid-19.

A gerente-geral do hospital, Laura Pontes, conta que nos últimos quatro dias Tarauacá recebeu um volume significativo de pacientes com Covid-19, que ocuparam 100% dos leitos e passaram a fazer uso do oxigênio em alta escala.

“O hospital possui controle de uso de oxigênio, sendo possível estimar a quantidade necessária para a realização de pedido antecipado à Sesacre, sem qualquer prejuízo no atendimento e, graças a isso, mesmo com a elevação nos atendimentos, não ocorre o desabastecimento da unidade”, ressalta Laura.

A diretora administrativa da Sesacre, Muana Araújo, conta que a gestão atende todos os pedidos de abastecimento de oxigênio, e somente na última semana enviou ao hospital de Tarauacá duas remessas de cilindros, assim como é feito com as demais unidades que necessitem de um suporte maior.

“As unidades que não possuem usina de oxigênio recebem carga suficiente a cada semana, conforme cronograma de distribuição da Sesacre para os municípios”, enfatiza a diretora.

