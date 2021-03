Uninorte realiza a palestra “UTI: o que o farmacêutico pode fazer pelo paciente crítico?”

Palestra terá participação do Dr. Romênio Borges, Farmacêutico Clínico - Especialista em Assistência em Terapia Intensiva

O Centro Universitário Uninorte realiza nesta terça-feira, 16, a partir das 19h a palestra “UTI: o que o farmacêutico pode fazer pelo paciente crítico?” com a participação do Dr. Romênio Borges, Farmacêutico Clínico – Especialista em Assistência em Terapia Intensiva.

Para o coordenador do curso de farmácia, Ricardo Marques, a palestra é uma oportunidade de os acadêmicos conhecerem mais sobre esse novo campo de atuação farmacêutica. “O acadêmico deve esperar conhecimentos de um profissional que já atua na área e tem experiência dentro da UTI vivenciando o dia a dia da equipe multiprofissional e atuando clinicamente no cuidado dos pacientes críticos”, finaliza.

O evento é gratuito e voltado para os acadêmicos e profissionais da farmácia, que tenham interesse sobre a atuação do farmacêutico na clínica hospitalar. As inscrições podem ser feitas no site https://www.uninorteac.edu.br/eventos/uti-o-que-o-farmaceutico-pode-fazer-pelo-paciente-critico.

