Uso de anabolizantes prejudica testículos a longo prazo, diz estudo

Um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, revelou que o uso de esteroides anabolizantes causa efeitos adversos de longo prazo nos testículos, mesmo anos depois de os homens pararem de usá-los. O trabalho foi publicado no The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Os cientistas do hospital Rigshospitalet, afiliado à universidade dinamarquesa, acompanharam 132 homens, com idades entre 18 e 50 anos, praticantes de musculação de forma amadora. Dos voluntários, 44 nunca usaram esteroides anabolizantes, 46 consomem atualmente e 42 são ex-usuários há, em média, 32 meses.

