“Vacina contra a covid não causa covid”, diz médico e deputado Jenilson Leite

O deputado estadual e também médico infectologista, Jenilson Leite (PSB), usou suas redes sociais para tirar dúvidas a cerca das vacinas contra a covid-19.

“Precisamos entender que a vacina contra a covid-19 é feita com partes do vírus morto e não causa a doença. E mesmo depois que tomar a vacina, você pode ter contato com o covid-19 e ter sintomas leves, como demonstrou estudos”, escreveu o médico.

Assista o vídeo do deputado explicando como funcionam as vacinas:

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários