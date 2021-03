Vacinação de idosos será feita durante feriado e fim de semana em Rio Branco

A vacinação contra covid-19 para idosos pela Prefeitura de Rio Branco acontecerá normalmente durante o feriado de sexta-feira (2) e o fim de semana.

A informação foi dada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Até o momento, os 10 pontos de vacinação são os mesmos do fim de semana passado, além do drive-thru no antigo pátio do Detran:

Unidade de Referência de Atenção Primária Roney Meireles (Urap) – Conjunto Adalberto Sena;

Unidade de Referência da Atenção Primária (Urap) Augusto Hidalgo de Lima – no bairro Palheiral;

Unidade de Referência da Atenção Primária (Urap) Eduardo Assmar – no bairro Quinze;

Policlínica Barral y Barral – no Conjunto Tangará;

Unidade de Referência da Atenção Primária (Urap) Cláudia Vitorino – Taquari;

Unidade de Referência da Atenção Primária (Urap) São Francisco – no bairro São Francisco;

Unidade de Referência da Atenção Primária (Urap) Vila Ivonete – na Rua Antônio da Rocha Viana;

Unidade de Referência da Atenção Primária (Urap) Rosangêla Pimentel – bairro Calafate;

Unidade de Referência da Atenção Primária (Urap) Bacurau – na Comunidade Albert Sampaio;

Unidade Básica de Saúde Valdeisa Valdez – bairro Belo Jardim;

A pasta destacou ainda que mais pontos podem ser criados, mas o anúncio deve ser feito pelo secretário Frank Lima até o fim da tarde.

A partir desta terça-feira (30), idosos a partir de 64 anos já podem ser vacinados, mas até sexta a faixa etária pode baixar, dependendo da cobertura.

