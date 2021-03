Vacinação no AC: 95% das manifestações adversas em idosos estão dentro do esperado

Durante coletiva de imprensa da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), o médico Osvaldo Leal explicou que desde o início da imunização contra o coronavírus em todo o Estado, cerca de 246 casos de manifestações adversas surgiram.

Mesmo com a quantidade, 95% das manifestações estão dentro do esperado, incluindo dor de cabeça e febre baixa. Os sintomas atípicos estão sob monitoramento do órgão.

“Isso não significa que as vacinas não sejam importantes para combater o vírus. É uma das nossas armas para vencermos essa pandemia”, explicou.

“O que acontece é que as pessoas acham que apenas a vacina pode resolver essa pandemia, quando nós devemos continuar com os outros cuidados, como uso de máscaras e de álcool”, continuou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários