Vaga na 2ª fase da Copa BR vai render R$ 675 mil para Galvez e Atlético-AC

Galvez e Atlético Acreano, além de outros 56 clubes estão inseridos no Grupo III na tabela de pagamento de cotas aos clubes participantes da Copa do Brasil-2021. Conforme a tabela de valores divulgada essa semana pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), cada clube desses recebe pela participação na primeira fase do torneio, R$ 560 mil. A classificação de uma dessas equipes para a fase seguinte renderá ao clube mais uma cota de R$ 675 mil.

Nesta edição de 2021, a Copa do Brasil vai pagar ao campeão aproximadamente R$ 73,6 milhões. No cronograma de valores ficou definido que a partir da terceira fase os valores são iguais para todos os participantes.

Conforme matéria vinculada pelo ge, os clubes participantes foram divididos em três grupos. O Grupo I reúne os 15 primeiros colocados do ranking nacional de clubes da CBF. O Grupo II tem os outros sete clubes da Série A do Brasileirão. Já o Grupo III é formado pelas outras 58 equipes.

