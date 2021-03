“Vai demorar muito tempo para as coisas estabilizarem. Se ficarmos inertes é pior”, diz secretários sobre covid-19

Bom dia! No corrente mês completaremos oficialmente 01 (um) ano de pandemia no ACRE.

Até o momento foram 1.020 mortes foram registradas, sem expectativa de que esse número pare de aumentar.

Entes queridos, amigos, conhecidos, ilustres desconhecidos e alguém de alguém sucumbiram a esta terrível doença.

Tristeza, sofrimento e dor, todos nós perdemos e continuamos a perder. Mas se o vírus pudesse se expressar, como nos desenhos animados, acho que ele estaria perplexo com a quantidade de absurdos que cometemos e continuamos a cometer nesta batalha.

Tivemos tempo, muito tempo, para parar e refletir nossas ações e atitudes. Sabemos exatamente o que fazer e o que não fazer para nos contaminarmos e aos outros. Mas insistentemente uma grande parcela de nós continua a agir como se não houvesse a possibilidade de contágio e transmissão, e como se a vida fosse eterna, vivendo em um mundo exclusivo, como se não houvesse ninguém ao nosso redor.

Não teremos muitas escolhas, mas uma delas é com certeza a obrigação de convivermos com este vírus.

Mas precisamos primeiro aprender a conviver com os outros.Temos que aprender a conviver. Vai demorar muito tempo para as coisas estabilizarem. Se ficarmos inertes é pior.

O tempo passa de qualquer forma, então vamos “sobreviver” da melhor forma: vivendo e respeitando o senso de coletivo, pois as atitudes isoladas refletem em toda a sociedade. Nesse sentido, USAR A MÁSCARA, MANTER DISTÂNCIA SOCIAL E RESPEITAR AS REGRAS SANITÁRIAS É A MANEIRA MENOS DOLOROSA PARA SUPERARMOS AS BATALHAS QUE AINDA ESTÃO POR VIR.

*Coronel Paulo César Gomes é Comandante-Geral da Polícia Militar do Acre.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários