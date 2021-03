Valor do litro da gasolina em cidade do interior do Acre chega a R$ 7,50

Marechal Thaumaturgo é isolada por terra e tem um dos maiores preço do produto no país

O preço do litro da gasolina no município de Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre, distante mais de 500 quilômetros da capital, chegou na semana passada a R$ 7,50 após sucessivos aumentos pela Petrobrás. Em Rio Branco, o produto, que já é uma das mais caras do Brasil, chega a R$ 5,75.

Uma imagem que circula nas redes sociais e foi compartilhada pela deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) nesta segunda-feira (1) mostra a placa de um posto de combustível com os preços dos itens. O diesel comum chega a custar R$ 7,30.

Marechal Thaumaturgo é uma das quatro cidades isoladas por terra do restante do estado e está situada na fronteira do Brasil com o Peru.

Nesta semana, a Petrobrás anunciou mais um reajuste nos preços, dessa vez de 5%, o que deve impactar ainda mais o bolso do consumidor. Os valores aumentaram nas refinarias nesta terça (2) e serão repassados aos postos a qualquer momento.

