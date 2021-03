Vanda Milani destina R$ 9,1 milhões para saúde e compra de vacina para Covid-19

A deputada federal Vanda Milani destinou R$ 9,1 milhões para a saúde nos 22 municípios do estado do Acre. Desse total, R$ 1 milhão de emenda de bancada é destinado para o governo comprar vacinas para ajudar na imunização da população. A parlamentar reafirmou seu compromisso com o acesso à saúde para todos.

“Diante desse cenário grave de aumentos de casos da Covid-19 no Brasil e no estado do Acre, aumento nos casos de Dengue, o compromisso deve ser com o fortalecimento do Sistema Único de Saúde que promove o acesso das pessoas e serviços” comentou a deputada.

Entre as prioridades elencadas em parceria com as prefeituras, vereadores e lideranças em todas regionais está a implantação de um laboratório de análises clinicas no município de Feijó, recursos para custeio, compra de equipamentos para o programa de atenção básica (PAB) e reformas em unidades de saúde nas cidades interioranas.

“Visitei todas regionais, dialoguei com prefeitos, me reuni com os vereadores, ouvi nossas lideranças nas cidades, pactuando as prioridades de cada município. Rio Branco e Cruzeiro do Sul vão receber um projeto de atenção especial à saúde de crianças e adolescentes da rede municipal de educação, uma ação preventiva com inclusão de atividades odontológicas” garantiu a deputada.

Vacinas para o Acre

Diante do cenário de incertezas previsto para as próximas semanas com o aumento de casos de Covid-19, Vanda Milani destinou R$ 1 milhão de suas emendas de bancada para o governo do Acre adquirir novas doses de vacina.

“É uma luta de todos, todo mundo quer a vacina, todos querem a retomada do crescimento. Em entendimento de bancada, destinei recursos que vão ajudar na compra direta de vacinas pelo Estado do Acre junto aos fabricantes, um incentivo a mais para acelerar o programa de imunização. Vacina SIM é a única saída” concluiu Vanda Milani.

