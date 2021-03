Vanda Milani diz que parecer favorável da OIE é um prêmio à qualidade da carne acreana

A deputada federal Vanda Milani (Solidariedade-Ac) comemorou no início da noite de ontem(10) a aprovação do parecer pela Comissão Cientifica da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) do pleito de certificação internacional de área livre de aftosa sem vacinação para o Estado do Acre e outras federações que compõem o bloco I.

“Chegou a oportunidade que todos do setor pecuarista sonhavam, de ampliação da participação do mercado internacional. Isso representa muito para todos que há décadas investem no setor produtivo” disse.

Ela lembrou que o estado do Acre produz a melhor carne da Amazônia, o conhecido boi verde, que segundo a parlamentar “é sinônimo de qualidade”, acrescentou.

Ainda de acordo Vanda Milani a pecuária é responsável por mais de 60% da arrecadação do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) gerando riquezas de mais de R$ 150 milhões por ano.

A parlamentar enalteceu o esforço conjunto dos setores públicos e dos pecuaristas, destacando o trabalho do MAPA e do IDAF no Acre.

“O Fernando Bortoloso e o Francisco Thum, os técnicos das duas instituição tiveram um papel importante nas estratégias exigidas pelos organismos nacionais e internacionais, assim como os pecuaristas que se tornaram grandes parceiros desde o reconhecimento nacional até esse passo importante para a certificação internacional” analisou a deputada.

A deputada tem audiência nesta quinta-feira (11) com a ministra Tereza Cristina. Além de agradecer o apoio institucional Vanda Milani vai tratar de convênios entre o Ministério da Agricultura e o IDAF e a questão fundiária.

