Variante do AM dribla sistema imunológico e causa reinfecção, diz USP

A variante brasileira do novo coronavírus, chamada de P.1, é mais transmissível do que as cepas anteriores em circulação no país e mais resistente aos anticorpos que combatem o vírus, de acordo com um estudo feito em conjunto por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade de Oxford, da Inglaterra, divulgado nessa terça-feira (2/3).

Os pesquisadores do Centro Brasil-Reino Unido para Descoberta, Diagnóstico, Genômica e Epidemiologia de Arbovírus (CADDE) obrervaram que, em apenas sete semanas, a P.1 se tornou a linhagem do Sars-CoV-2 mais prevalente em Manaus (AM). Os primeiros casos de infecção com a cepa foram registrados ainda em novembro de 2020, de acordo com estudo.

