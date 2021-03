Vasco demite 186 funcionários e espera economizar R$ 40 milhões

Rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco tomou uma atitude drástica para tentar reduzir as dívidas. Nesta sexta-feira (12/3), o clube anunciou que demitiu 186 funcionários para garantir a sustentabilidade de suas operações. Com isso, espera economizar R$ 40 milhões por ano com a folha de pagamento.

“Com foco na redução da folha de pagamentos e na maior eficiência e produtividade em todas as áreas do Vasco da Gama, o Clube está implantando mudanças profundas em sua estrutura que incluem a extinção e/ou fusão de funções, diminuição de níveis hierárquicos e a integração física e operacional de equipes. Para alcançar esses objetivos, o Clube conta com consultorias em finanças e gestão de alto padrão”, diz trecho da nota oficial.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários