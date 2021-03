Vaza terceira camisa do Vasco, que será lançada oficialmente nesta quarta-feira

Vazou na internet a nova terceira camisa do Vasco nesta terça-feira. O modelo, predominantemente preto, será lançado oficialmente na quarta-feira, dia do jogo com o Macaé, que será disputado em São Januário, às 18h, pela quinta rodada do Campeonato Carioca.

É possível que o Vasco já estreie a peça contra o Macaé, mas isso ainda não foi definido oficialmente pela diretoria vascaína.

Com quatro jogos disputados na competição, o Vasco atualmente é penúltimo colocado, com dois pontos somados. Germán Cano e Ernando são desfalques confirmados para a partida.

