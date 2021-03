Veja critérios para receber o auxílio emergencial que será pago pelo governo do Acre

Como anunciado pelo ContilNet ainda no sábado (27), o Governo do Estado lançará nas próximas semanas o Programa Auxílio do Bem para beneficiar famílias de baixa renda afetadas financeiramente pela pandemia do novo coronavírus.

São pelo menos 18 mil em todo o Acre, de acordo com a Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM).

O investimento de R$ 9,5 milhões do Banco Mundial será revestido em 3 parcelas de R$ 150 para cada família cadastrada, de acordo com o governo.

Um cartão do programa será entregue aos beneficiados e poderá ser utilizado em estabelecimentos credenciados no mercado.

Organizações da Sociedade Civil, que atuam no acolhimento de crianças, jovens, adultos e idosos, também serão beneficiadas.

Para receberem o benefício, as famílias devem se enquadrar nos seguintes critérios:

– Não estar inserida no CadÚnico e/ou cadastrados após a data de 21 de março de 2020;

– Todos os membros do grupo familiar devem estar sem vínculo de emprego formal ativo;

– As famílias devem ter renda per capita de até R$ 178;

– Não estar recebendo assistências sociais ou previdenciárias, como programas de renda ou seguro desemprego, Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada;

-Não ter recebido Auxílio Emergencial financeiro do Governo Federal;

-Ser maior de 18 anos, salvo no caso de mães adolescentes a partir dos 16 anos.

