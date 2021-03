Vem aí mais uma loja da Novo Estilo, a maior rede de óticas de todo o Acre

Quinto endereço fica no Centro, em frente à Praça do Relógio; inauguração será na terça-feira

Já está tudo pronto para a inauguração da quinta loja da maior rede de óticas do Acre, a Novo Estilo. O lançamento do espaço, localizado na Rua Rui Barbosa, em frente à Pracinha do Relógio, no Centro de Rio Branco, acontece nesta terça-feira (23).

O empresário acreano Wendel Barbosa promete surpresa aos clientes. Ele comenta ainda que o local está adaptado às recomendações sanitárias para garantir a segurança dos visitantes, com disponibilidade de álcool em gel e uso de máscara.

Além disso, o espaço passou por processo de higienização. “A responsabilidade social e com a saúde das pessoas é uma marca natural da empresa”, afirma Barbosa.

A marca foi inaugurada no estado há cinco anos e é a preferida dos acreanos por oferecer peças modernas, preços acessíveis e bom atendimento. Até metade de 2021, o empresário quer expandir ainda mais a rede e abrir a sexta loja.

“Temos um dos melhores laboratórios de lentes do Brasil e trabalhamos com as melhores marcas de armações nacionais e internacionais, além de formas de pagamentos especiais”, finaliza Wendel.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários