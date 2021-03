“Vem me tirar daqui, fala com o Petecão”, diz motorista de senador antes de morrer de Covid-19

“Vem me tirar daqui de dentro. Chama a Driele, fala com o Petecão se for o caso, que aqui ninguém toma remédio não”. As palavras aflitas são de Raimundo Nonato da Silva, o Doca de Manaus, motorista do senador Sérgio Petecão há mais de duas décadas, que morreu vítima de Covid-19 nesta quarta, no Into.

A informação, publicada pelo site Correio68 diz que Doca enviou a mensagem à esposa Romilda e a filha, Flávia.

“Fica só esperando o oxigênio chegar e não chega. A mulher quase me mata aqui, me deixou com aquela máquina na cara e foi embora, quase morro. Tá bom, beijo, papai te ama”, disse Doca antes de morrer.

Clique AQUI para ouvir o áudio no Correio68

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários